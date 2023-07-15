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2023-07-15
ЗСУ знищили російську ЗРС С-400, з якої було випущено ракету по піцерії в Краматорську
Захисники знищили її за допомогою HIMARS.
Українські військові знищили російську зенітну ракетну систему С-400, з якої війська РФ обстріляли Краматорськ 27 червня, інформує Оперативне командування "Північ" у
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"За допомогою HIMARS бійці знищили дорогу російську ЗРС С-400 «Тріумф», яка розташовувалась під Дебальцевим. За наявними у Центру стратегічних комунікацій даними, це саме та С-400 з якої була випущена ракета по піцерії в Краматорську", - йдеться в повідомленні, інформує
Анна Конюченко, ZN.ua