ЗСУ знищили російську ЗРС С-400, з якої було випущено ракету по піцерії в Краматорську

Захисники знищили її за допомогою HIMARS.

Українські військові знищили російську зенітну ракетну систему С-400, з якої війська РФ обстріляли Краматорськ 27 червня, інформує Оперативне командування "Північ" у Telegram.

ЗСУ знищили російську ЗРС С-400, з якої було випущено ракету по піцерії в Краматорську
© Оперативно-тактичне угрупування "Північ"

"За допомогою HIMARS бійці знищили дорогу російську ЗРС С-400 «Тріумф», яка розташовувалась під Дебальцевим. За наявними у Центру стратегічних комунікацій даними, це саме та С-400 з якої була випущена ракета по піцерії в Краматорську", - йдеться в повідомленні, інформує ZN.ua.


Анна Конюченко, ZN.ua





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