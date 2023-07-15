ЗСУ знищили російську ЗРС С-400, з якої було випущено ракету по піцерії в Краматорську

Захисники знищили її за допомогою HIMARS.

Українські військові знищили російську зенітну ракетну систему С-400, з якої війська РФ обстріляли Краматорськ 27 червня, інформує Оперативне командування "Північ" у Telegram.

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