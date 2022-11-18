"Щоб у їхніх камерах було світло": Данилов розповів, чому Кремлю не варто знищувати енергосистему України

Олексій Данилов

Данилов пояснив, чому Росії не варто знищувати енергетичну систему України

Росії не варто знищувати енергетичну систему України. Оскільки діячам кремлівського режиму – Піскову, Пригожину, Кирієнку та іншим – слід заздалегідь подбати, щоб у їхніх камерах було тепло та світло.

Про це написав секретар РНБО України Олексій Данилов у Facebook.

"Росії не варто намагатися знищити українську енергетичну систему. Поясню чому. Для піскова, пригожини та інших кірієнок – діячів кремлівського режиму – єдиний шанс провести залишок життя в безпеці – це скористатися можливостями української пенітенціарної системи, яка з радістю їх прийме і давно з нетерпінням чекає . У зв'язку з цим їм слід заздалегідь подбати, щоб у їхніх камерах було тепло та світло", - зазначив Данилов не без сарказму.

Секретар РНБО порекомендував вищезгаданим діячам кремлівського режиму уважно вивчити інструкції та рекомендації проекту "Хочу жити".

Нагадаємо, раніше прес-секретар путіна пісків заявив, що через відмову Зеленського від переговорів Україна тепер страждає від відсутності світла та тепла у багатьох регіонах країни. Спікер кремля сказав, що ракетні удари завдають по об'єктах інфраструктури України, які нібито "прямо чи опосередковано стосуються її військового потенціалу".

Олексій Данилов


Галина Струс, politeka.net





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