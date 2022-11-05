"Ця смердюча…": Данилов жорстко осадив пропагандистку Симоньян через її фантазію про Київ

Секретар РНБО Олексій Данилов дав жорстку відповідь путінській пропагандистці Сімоньян.

Секретар РНБО Олексій Данилов дав жорстку відповідь пропагандистці Маргарит Сімоньян, яка пофантазувала про візит до Києва і цинічно заявила про необхідність "денацифікації". Він зазначив, що у фанатки путіна "хвора божевіллям голова". На своїй сторінці у Facebook Данилов написав, яке майбутнє чекає на РФ та всіх її громадян.

Зазначимо, що раніше путіністка Симоньян у своїх соцмережах написала пост, у якому пофантазувала про "єднання" двох народів – українського та російського. "Настане день, і ми знову приїдемо в гостинний, веселий, світлий і ситий Київ. Наші чоловіки згортатимуть шиї, задивляючись на чорнобрових Оксан. Ми всі знову хором співатимемо в шинку трьома незнайомими один з одним столами пісню "Ніч яка місячна", найкрасивішу на землі, українську пісню, яку знає кожна російська”, - писала Симоньян.

Олексій Данилов обложив пропагандистку і дав їй жорстку відповідь на мрії про "єднання":

"Наші чарівні Оксани плюватимуть на собачі могили ваших чоловіків, які лежатимуть зі згорнутими шиями або без них, зі скляними від завмерлого навіки страху очима, налюбувавшись красою української землі. А башкирські, рязанські, якутські та інші вдови заливатимуться горючими сльозами своїх чоловіків та синів, яким у 20 років могили риють".

По словам секретаря СНБО, россияне услышат от украинцев песню, однако она им не понравится: "Станеш ти про пекло Господа просити. Та не буде, враже, смерть твоя легкою. Та й у смерті, враже, не знайдеш спокою".

"І ми обов'язково вип'ємо за нашу Перемогу і за вічний упокій потворного російського створіння, щоб ніколи ця смердюча російська земля не сміла і подивитися у бік України, завмираючи від панічних та істеричних болів, згадуючи жах українських степів, лісів та полів. А ми спостерігатимемо , як розлючені вагнерівці і озброєні зеки ґвалтують ваших жінок і вбивають ваших дітей, і так звана Росія занурюватиметься в морок, хаос і справжню, не придуману Симоньян громадянську війну. дрімучого смітника та околиці Азії", - дав "ляпас" пропагандистці Данилов.