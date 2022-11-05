"Ця смердюча…": Данилов жорстко осадив пропагандистку Симоньян через її фантазію про Київ

РНБО, Олексій Данилов

Секретар РНБО Олексій Данилов дав жорстку відповідь путінській пропагандистці Сімоньян.

Секретар РНБО Олексій Данилов дав жорстку відповідь пропагандистці Маргарит Сімоньян, яка пофантазувала про візит до Києва і цинічно заявила про необхідність "денацифікації". Він зазначив, що у фанатки путіна "хвора божевіллям голова". На своїй сторінці у Facebook Данилов написав, яке майбутнє чекає на РФ та всіх її громадян.

Зазначимо, що раніше путіністка Симоньян у своїх соцмережах написала пост, у якому пофантазувала про "єднання" двох народів – українського та російського. "Настане день, і ми знову приїдемо в гостинний, веселий, світлий і ситий Київ. Наші чоловіки згортатимуть шиї, задивляючись на чорнобрових Оксан. Ми всі знову хором співатимемо в шинку трьома незнайомими один з одним столами пісню "Ніч яка місячна", найкрасивішу на землі, українську пісню, яку знає кожна російська”, - писала Симоньян.

Олексій Данилов обложив пропагандистку і дав їй жорстку відповідь на мрії про "єднання":

"Наші чарівні Оксани плюватимуть на собачі могили ваших чоловіків, які лежатимуть зі згорнутими шиями або без них, зі скляними від завмерлого навіки страху очима, налюбувавшись красою української землі. А башкирські, рязанські, якутські та інші вдови заливатимуться горючими сльозами своїх чоловіків та синів, яким у 20 років могили риють".

По словам секретаря СНБО, россияне услышат от украинцев песню, однако она им не понравится: "Станеш ти про пекло Господа просити. Та не буде, враже, смерть твоя легкою. Та й у смерті, враже, не знайдеш спокою".

Олексій Данилов

"І ми обов'язково вип'ємо за нашу Перемогу і за вічний упокій потворного російського створіння, щоб ніколи ця смердюча російська земля не сміла і подивитися у бік України, завмираючи від панічних та істеричних болів, згадуючи жах українських степів, лісів та полів. А ми спостерігатимемо , як розлючені вагнерівці і озброєні зеки ґвалтують ваших жінок і вбивають ваших дітей, і так звана Росія занурюватиметься в морок, хаос і справжню, не придуману Симоньян громадянську війну. дрімучого смітника та околиці Азії", - дав "ляпас" пропагандистці Данилов.

Він додав, що у відповідь на "вітання з народною єдністю" Сімоньян він хоче привітати РФ з "єдністю тих, хто вже в чорних целофанових пакетах, і тих, хто до них збирається".


Галина Струс, politeka.net





Интересные новости
МЗС України вимагає виключити РФ з G20 та відкликати запрошення Путіна на саміт в ІндонезіїМЗС України вимагає виключити РФ з G20 та відкликати запрошення Путіна на саміт в Індонезії
Пригожин намагається підвищити свій авторитет в системі національної безпеки РФ — британська розвідкаПригожин намагається підвищити свій авторитет в системі національної безпеки РФ — британська розвідка
Резніков закликав світ визнати Росію державою-терористомРезніков закликав світ визнати Росію державою-терористом
Викритий російський шпигун з Норвегії роками вивчав в Канаді питання безпекиВикритий російський шпигун з Норвегії роками вивчав в Канаді питання безпеки
"Вирішити українське питання": журналісти розкрили імена тих, хто переконав Путіна розпочати війну"Вирішити українське питання": журналісти розкрили імена тих, хто переконав Путіна розпочати війну
Блок рекламы


Похожие новости
Російських "мобиків" кидають на фронт майже без підготовки: "проводять навчання у білорусі через..."Російських "мобиків" кидають на фронт майже без підготовки: "проводять навчання у білорусі через..."
Сунак незабаром відвідає Київ – посол БританіїСунак незабаром відвідає Київ – посол Британії
Київ отримав 1000 сучасних спецкомбінезонів для рятувальників - КличкоКиїв отримав 1000 сучасних спецкомбінезонів для рятувальників - Кличко
У Приморському краї РФ готуються до протестів через великі втрати у війні проти УкраїниУ Приморському краї РФ готуються до протестів через великі втрати у війні проти України
КНДР запустила ракету через морський кордон із Південною Кореєю вперше за кілька десятилітьКНДР запустила ракету через морський кордон із Південною Кореєю вперше за кілька десятиліть
Страхові компанії відмовляються страхувати вантажі, що постачаються через «зерновий коридор»Страхові компанії відмовляються страхувати вантажі, що постачаються через «зерновий коридор»
У Київській області досі не впізнано 200 тіл жертв, убитих військовими РФУ Київській області досі не впізнано 200 тіл жертв, убитих військовими РФ
Російські диверсанти регулярно намагаються прорватися через кордон у Харківській областіРосійські диверсанти регулярно намагаються прорватися через кордон у Харківській області
FT: У Німеччині пропонують більше не купувати зброю у Швейцарії через відмову постачати набої УкраїніFT: У Німеччині пропонують більше не купувати зброю у Швейцарії через відмову постачати набої Україні
Підсумки обстрілів 31 жовтня: київські бювети виявилися ненадійним джерелом водопостачанняПідсумки обстрілів 31 жовтня: київські бювети виявилися ненадійним джерелом водопостачання
Последние новости
Подгружаем последние новости