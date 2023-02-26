Фрагментацію Росії вже запущено — Данилов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що фрагментація Російської Федерації вже почалася. Під час ефіру на "Радіо Свобода" він зауважив, що, проте, Захід ще не хоче з цим погоджуватися, інформує ZN.ua .

"Наші прогнози, аналітичні висновки приходять до того, що фрагментація Росії є процесом, який вже запущений. Захід з цим не хоче погоджуватися", - сказав Данілов.

Та така позиція є помилковою. Він вважає, що до цього треба підготуватися, й не виключає того, що ядерна зброя, яка є у РФ, в будь-який момент може опинитися у якогось з російських військових приватних формувань.

"До того часу, поки Росія не фрагментується, до того часу, поки ми не будемо в безпеці відносно цього божевільного сусіда, ніяка війна зупинитися не може", – підсумував секретар РНБО.