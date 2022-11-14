Звільнення Херсона: Данилов розповів, коли мешканцям дозволять повернутись до міста, і що там потрібно зробити

Олексій Данилов пояснив, що відбуватиметься найближчим часом на звільненій частині Херсонщини.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов закликав мешканців звільненої від російських окупантів частини Херсонської області не поспішати повертатися додому. За його словами, ворог зробив велике мінування цієї території. Про це секретар РНБО сказав у ефірі національного телемарафону.

За його словами, зараз є ризики для перебування цивільного населення на правобережжі Херсонщини. Він зазначив, що служби мають перевірити "кожний квадратний метр" території, щоб убезпечити мирних мешканців.

"Потрібно провести дослідження та розуміти, що там немає вибухових пристроїв. Це складна робота. Для того, щоб зберігати життя цивільного населення, велике прохання – не поспішати повертатися додому", – сказав Данилов.

Щоб прискорити процес обстеження та розмінування деокупованих населених пунктів у Херсонській області, служби, за його словами, працюють цілодобово. Щойно ситуація стане безпечною на 100%, українцям дозволять повернутися додому. Крім того, секретар РНБО додав, що мешканцям потрібно створити необхідні умови для життя – повернути світло, воду, мобільний зв'язок та інтернет.