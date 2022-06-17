WP: На каком сейчас этапе война РоSSии против Украины и чем она закончится?

В 1942 году Уинстон Черчилль пытался подготовить британский народ к затяжной войне.

« Это еще не конец, – сказал он, указывая на победу союзников в Египте, – Это даже не начало конца. Но, вполне возможно, это конец начала». В какой фазе сейчас находится роSSийская война против Украины, если подумать о ней с такой позиции?

Об этом в статье для Washington Post пишет американский журналист Фарид Закария. Скорее всего, мы находимся в середине войны, – объяснил исследователь Совета международных отношений и автор книги «Как заканчиваются войны» Гидеон Роуз. Он отметил, что все войны, как и каждая партия игры в шахматы, начинаются одинаково – с драматических атак и оборонительных мер. Если этот начальный импульс не приносит однозначной победы, тогда война вступает в "среднюю фазу", в которой обе стороны пытаются завоевать преимущество на поле битвы.

«Во время средней фазы ни одна из сторон не заинтересована в переговорах, потому что пытается одержать четкую победу, улучшить свое положение на поле битвы, а значит и завоевать более сильную позицию на переговорах», - сказал Роуз, добавив, что в этот период эмоции очень сильны. И именно поэтому компромисса достичь очень трудно.

Но, наконец, в какой-то момент враждующие стороны вступают в финальную фазу. Это происходит одним из двух способов: либо ход войны безвозвратно меняется в пользу одной из сторон (именно это произошло в 1918 и 1944 годах), либо все заходит в изнурительный тупик (как в Корее в 1951-м).

«В такой момент стороны входят в эндшпиль и они начинают спорить о том, каким будет финальное мирное соглашение», – пояснил Роуз.