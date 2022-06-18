Число детей-беженцев в мире достигло наивысшего показателя со времен Второй мировой войны — ЮНИСЕФ

Количество детей, вынужденных покинуть свои дома в конце 2021 года достигло наивысшего показателя со времен Второй мировой войны — 36,5 млн. Об этом сообщили в ЮНИСЕФ.

«По оценкам ЮНИСЕФ, из-за конфликтов, насилия и других кризисов в конце 2021 года рекордные 36,5 миллиона детей были вынуждены покинуть свои дома – это самое большое количество со времен Второй мировой войны. Эта цифра включает 13,7 миллиона детей-беженцев искателей убежища и почти 22,8 миллиона детей, внутренне перемещенных из-за конфликтов и насилия», - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти цифры не включают детей, перемещенных в результате климатических и экологических потрясений или катастроф, а также детей, которые были вновь перемещены в 2022 году, в том числе в результате войны РФ против Украины.

Рекордное количество детей-беженцев является прямым следствием кризисов, включая острые и длительные конфликты, такие как война в Афганистане, нестабильность в таких странах, как Демократическая Республика Конго или Йемен, и связанные с ними потрясения, усугубляющиеся последствиями изменения климата. За прошлый год количество детей-беженцев в мире выросло на 2,2 миллиона.

Такие кризисы, как война РФ против Украины, из-за которой с февраля более 2 миллионов детей покинули страну, а 3 миллиона стали перемещенными лицами внутри страны, являются вершиной этого рекорда. Кроме того, детей и семей выгоняют из своих домов экстремальные погодные явления, например засуха и сильные наводнения.

За последнее десятилетие количество беженцев в мире выросло более чем вдвое, причем дети составляют почти половину общего количества. Более трети детей-перемещенных лиц живут в странах Африки к югу от Сахары (3,9 миллиона или 36 процентов), одна четверть в Европе и Центральной Азии (2,6 миллиона или 25 процентов) и 13 процентов (1,4 миллиона) Ближний Восток и Северная Африка.

Поскольку количество детей-перемещенных лиц и детей-беженцев достигает рекордно высокого уровня, доступ к необходимой поддержке и услугам, таким как здравоохранение, образование и защита, становится недостаточным. Около двух третей всех детей-беженцев учатся в начальной школе, в то время как только около одной трети подростков-беженцев учатся в средней школе.

ЮНИСЕФ призывает страны придерживаться своих обязательств по правам всех детей, которые были вынуждены покинуть свои дома, включая обязательства, согласно Глобальному договору о беженцах (GCR) и Глобальному договору по миграции (GCM), а также инвестировать в исследования, что отражают реальный масштаб проблем, с которыми сталкиваются дети-беженцы, мигранты и переселенцы.