Число загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії перевищило 12 тисяч осіб

Кулькість загиблих у Туреччині та Сирії внаслідок потужних землетрусів 6 лютого досягло 12 049 людей. Про це повідомляє NBC News.

За словами президента Туреччини Реджепа Ердогана, в його країні загинули не менше 9 057 осіб, 52 979 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. 8 000 людей вдалося врятувати.

Кількість загиблих у Сирії досягла 2 992 особи, 24 800 зазнали поранень.