Клименко озвучив оновлене число загиблих унаслідок підриву Каховської ГЕС

Також глава МВС прокоментував підрахунок матеріальних втрат.

Унаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС загинула 31 людина, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у інтерв’ю " Радіо Свобода ", інформує ZN.ua .

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"Що стосується загиблих: у нас на сьогодні загиблих 31 особа. 29 – це Херсонська область, і два громадянина загинули в Миколаївській області", – заявив він.

Коментуючи матеріальні втрати через теракт РФ , глава МВС сказав, що їх підрахунок ще остаточно не завершили.

"Дуже важко за ці місяці порахувати, скільки ми втратили можливого врожаю, скільки ми втратили приватних господарств, а це і виноградники, і баштанні культури, які росли на цій території, скільки ми втратили можливостей по воді. Це велика проблема. Вода відійшла на кілька кілометрів від берега Херсонського водосховища.. І на сьогодні я бачу основною проблемою – це доступ до води в подальшому для наших громадян", – зазначив Клименко.