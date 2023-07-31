Клименко попередив тих, хто публікує кадри "прильотів": "Будемо пояснювати з Кримінальним кодексом у руках"

Глава МВС заявив, що російські пропагандисти дуже радіють контенту наслідків російських обстрілів.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко попередив людей, які публікують фото та відео наслідків російських обстрілів про кримінальну відповідальність за такі дії, інформує ZN.ua.

Клименко попередив тих, хто публікує кадри
© http://mvs.gov.ua/

"Понад 17 місяців повномасштабної війни. А досі знаходяться ті, хто грає на руку ворогу, знімаючи та публікуючи кадри "прильотів" практично в прямому ефірі", - зазначив Клименко в Telegram.

За його словами, пропагандисти РФ дуже радіють такому контенту.

"Тим, хто досі не розуміє загрози своїх дій, будемо пояснювати особисто. З Кримінальним кодексом в руках", - додав міністр.


Анна Конюченко, ZN.ua





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