Сьогодні вже сформовані практично всі підрозділи "Гвардії наступу" — Клименко

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що за весь час набору до "Гвардії наступу" заявку на вступ подали близько 28 тисяч громадян. Станом на сьогодні практично всі штурмові підрозділи вже сформовані, розповів міністр під час телемарафону.

"28 тисяч заявок від добровольців ми вже прийняли. В першу чергу заявки проходили через Центри надання адміністративних послуг та через відповідний сайт. Звичайно, не всі потрапляють в ці підрозділи, тому що достатньо жорсткий відбір, - зауважив він. - Навчання практично всіх підрозділів ми вже розпочали на полігонах нашої країни і там не всі витримують".

Глава МВС зауважив, що зараз набір добровольців триває, позаяк необхідно сформувати запасні підрозділи на майбутнє.