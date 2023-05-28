На території Білорусі підрозділи росіян готуються до війни в Україні - Генштаб

Основну масу атак ворог зосередив на Мар’їнці.

Російські агресори як і раніше зосереджені на спробах повністю захопити Луганську та Донецьку область. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує ZN.ua .

Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили тут 21 ворожу атаку. Їх кількість останнім часом суттєво зменшилася порівняно з початком місяця. Вчора дві третини бойових зіткнень припали на мар’їнський напрямок. ЗСУ відбили 14 атак противника в районі міста Мар’їнка (приблизно 19 км на захід від Донецька).

Поза тим на куп’янському напрямку ворог вів наступ неподалік Масютівки. На авдіївському напрямку він намагався просунутися у напрямку населених пунктів Сєверне та Первомайське. На бахмутському напрямку минулої доби противник вів наступальні дії західніше Хромового. На жодному з цих напрямків росіяни успіху не мали.

На решті напрямків ворог наступальних дій не проводив. Там він тримає оборону і завдає авіаційних та артилерійських ударів по прифронтових територіях. Генштаб зазначає, що на полігони республіки Білорусь прибувають визначені підрозділи збройних сил Російської Федерації для проведення заходів бойової підготовки перед відправкою на війну до Україну.