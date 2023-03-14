Митрополита УПЦ МП помітили в елітному готелі Трускавця, кадри: "приїхав на Range Rover"

Митрополита Харківського УПЦ МП помітили в елітному готелі Трускавця, де вартість номерів може бути близько 27700 грн за добу.

Як повідомляє "zaxid.net", 52-річний архієпископ (Олег Легкий), одягнений в цивільний одяг, заїхав у Rixos Prykarpattya 6 березня.

Rixos Prykarpattya є одним із найдорожчих готелів Трускавця, де найдешевші номери без харчування у Rixos Prykarpattya коштують від 3310 грн за добу, а ціна «Напівлюксу» стартує від 8720 грн за добу, «Люкс» коштує від 9460 грн, найдорожчі, трикімнатні апартаменти з кухнею та двома ваннами від 27720 грн.

Тиждень проживання в найдешевших номерах разом з харчуванням та базовими послугами на трьох осіб коштує близько 100000 грн, а в апартаментах понад 420000 грн.

Як повідомляє "Захід net", митрополит Онуфрій їздить Трускавцю на Range Rover Autobiography, 2018 року випуску. Середня ринкова вартість такого авто близько 100000 доларів.

Це авто Онуфрія з компанією, з якою він приїхав у Rixos Prykarpattya, зафіксували на блокпості на виїзді з Харкова.