В'язниця на 40 тисяч засуджених: кадри з найбільшої в Америці новоствореної тюрми (відео)

Левова частка в’язнів мають татуювання, що свідчать про їх приналежність до "банди ведмедів", інформує ZN.ua.

Уряд Сальвадору в Центральній Америці перемістив тисячі підозрюваних членів банди до нововідкритої «мегав’язниці» на 40 тисяч осіб. Це стало останнім кроком у суперечливій боротьбі зі злочинністю, яка спричинила стрімке зростання кількості ув’язнених у країні, пише The Guardian.

У п’ятницю близько перші 2 000 обвинувачених перевели до 40-тисячного «Центру ізоляції терористів» (Cecot), який вважається найбільшою в’язницею в Америці.

На опублікованих відео видно, як в’язні, роздягнені до білих шортів, з поголеними головами біжать новою в’язницею в камери. Багато з них мають татуювання, що свідчать про їх приналежність до "банди ведмедів".

Минулого року президент країни Найіб Букеле попросив своїх союзників у Конгресі Сальвадору прийняти надзвичайний стан, який з тих пір кілька разів подовжувався, він призупиняє деякі конституційні права після різкого збільшення кількості вбивств, приписуваних насильницьким бандам.

З тих пір більше 64 тисяч підозрюваних були заарештовані за причетність до кримінальної мережі. Арешти можуть здійснюватися без ордера, приватні комунікації доступні уряду, а затримані більше не мають права на адвоката.

Правозахисні організації стверджують, що в цю ситуацію втягнуті і невинні люди, включно з десятками, які померли під вартою поліції.

Але боротьба з бандами Букеле залишається дуже популярною серед сальвадорців, і міністр безпеки країни сказав, що "вона триватиме, доки не буде спіймано всіх злочинців".


Оксана Коваль, ZN.ua





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