У Хмельницькому збільшилося число загиблих. Росіяни забрали життя рятувальників

Число загиблих внаслідок ворожого удару по Хмельницькому збільшилася, повідомив очільник ОВА Сергій Гамалій. У лікарні помер один із поранених, тепер загиблих двоє. Загиблими виявилися рятувальники.

«На жаль, маємо ще одну смерть у лікарні. Лікарям не вдалося врятувати життя ще одного Героя – рятувальника. Співчуття рідним та близьким загиблих», – повідомив Гамалій.

Спочатку повідомлялося, що внаслідок обстрілу міста дронами-камікадзе одна людина загинула, четверо – отримали поранення. Гамалій зазначав, що трьох з них у важкому стані госпіталізували, але життю людей на той момент нічого не загрожувало. Поранену дівчину відпустили на амбулаторне лікування.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин повідомляв, що перший загиблий також був героєм-рятувальником. Він загинув під час виконання службового обов’язку.