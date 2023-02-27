У Хмельницькому збільшилося число загиблих. Росіяни забрали життя рятувальників

На жаль, лікарі не змогли врятувати одного із поранених, інформує ZN.ua.

Число загиблих внаслідок ворожого удару по Хмельницькому збільшилася, повідомив очільник ОВА Сергій Гамалій. У лікарні помер один із поранених, тепер загиблих двоє. Загиблими виявилися рятувальники.

«На жаль, маємо ще одну смерть у лікарні. Лікарям не вдалося врятувати життя ще одного Героя – рятувальника. Співчуття рідним та близьким загиблих», – повідомив Гамалій.

Спочатку повідомлялося, що внаслідок обстрілу міста дронами-камікадзе одна людина загинула, четверо – отримали поранення. Гамалій зазначав, що трьох з них у важкому стані госпіталізували, але життю людей на той момент нічого не загрожувало. Поранену дівчину відпустили на амбулаторне лікування.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин повідомляв, що перший загиблий також був героєм-рятувальником. Він загинув під час виконання службового обов’язку.





Интересные новости
Мінус склад боєприпасів та база окупантів: подробиці "бавовни" у МаріуполіМінус склад боєприпасів та база окупантів: подробиці "бавовни" у Маріуполі
Біля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танкБіля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танк
Путін не знайшов рішення глухого кута, в якому опинилась Росія — британська розвідкаПутін не знайшов рішення глухого кута, в якому опинилась Росія — британська розвідка
Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2 замість 14Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2 замість 14
Окупанти знищили школу в Авдіївці: фото наслідків обстрілуОкупанти знищили школу в Авдіївці: фото наслідків обстрілу
Блок рекламы


Похожие новости
Росіяни сподіваються, що біля Криму їм буде "тепліше", та насправді їм буде "гаряче" — ГуменюкРосіяни сподіваються, що біля Криму їм буде "тепліше", та насправді їм буде "гаряче" — Гуменюк
Росіяни бояться деокупації Криму, тому посилюють оборону півотсрова – ГенштабРосіяни бояться деокупації Криму, тому посилюють оборону півотсрова – Генштаб
Росіяни влаштували примусову мобілізацію в Чечні – ГенштабРосіяни влаштували примусову мобілізацію в Чечні – Генштаб
Пішов з життя захисник «Азовсталі» Олег МудракПішов з життя захисник «Азовсталі» Олег Мудрак
На Херсонщині росіяни погрожують депортацією усім, хто не отримав російський паспорт – ГенштабНа Херсонщині росіяни погрожують депортацією усім, хто не отримав російський паспорт – Генштаб
У МЗС РФ викликали посла США. Росіяни висловили претензії через допомогу Штатів Україні у війніУ МЗС РФ викликали посла США. Росіяни висловили претензії через допомогу Штатів Україні у війні
Окупанти обстріляли зупинку в Херсоні. Відомо про загиблих та понад 10 пораненихОкупанти обстріляли зупинку в Херсоні. Відомо про загиблих та понад 10 поранених
Землетрус у Туреччині: На сьогодні відомо про понад 40,6 тис. загиблихЗемлетрус у Туреччині: На сьогодні відомо про понад 40,6 тис. загиблих
Росіяни шукають плавзасоби в жителів Херсонщини для диверсій і провокацій – ГенштабРосіяни шукають плавзасоби в жителів Херсонщини для диверсій і провокацій – Генштаб
Росіяни проводять ротацію на тимчасово окупованій частині Запорізької області – ФедоровРосіяни проводять ротацію на тимчасово окупованій частині Запорізької області – Федоров
Последние новости
Подгружаем последние новости