У Хмельницькому збільшилося число загиблих. Росіяни забрали життя рятувальників
На жаль, лікарі не змогли врятувати одного із поранених, інформує
Число загиблих внаслідок ворожого удару по Хмельницькому збільшилася,
«На жаль, маємо ще одну смерть у лікарні. Лікарям не вдалося врятувати життя ще одного Героя – рятувальника. Співчуття рідним та близьким загиблих», – повідомив Гамалій.
Спочатку повідомлялося, що внаслідок обстрілу міста дронами-камікадзе одна людина загинула, четверо – отримали поранення. Гамалій зазначав, що трьох з них у важкому стані госпіталізували, але життю людей на той момент нічого не загрожувало. Поранену дівчину відпустили на амбулаторне лікування.
Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин повідомляв, що перший загиблий також був героєм-рятувальником. Він загинув під час виконання службового обов’язку.