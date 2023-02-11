Число загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині й Сирії вже перевищує 22 тисячі

Також стало відомо про суттєве збільшення кількості травмованих на турецькій території, інформує ZN.ua.

Число загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині й Сирії вже перевищує 22 тисячі
© Getty Images

Загальна кількість загиблих внаслідок потужних землетрусів, які відбулися 6 лютого в прикордонних районах Туреччини, що межують із Сирією, уже складає щонайменше 22 765 людей. Про це пише Al Jazeera.

Число жертв на турецькій території підтвердив президент держави Реджеп Таїп Ердоган. За його даними, ця кількість зросла до 19 388 осіб. Крім того, 77 711 житель постраждалих від підземних поштовхів районів отримав поранення .

Група цивільної оборони «Білі шоломи» виявила мінімум 2037 загиблих на тій частині Сирії, що контролюється повстанцями. Ще про 1340 жертв на підконтрольних уряду територіях повідомили офіційні представники цієї країни.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Звільнення від мобілізації: громадяни, які його отримали від ВЛК, можуть бути обстежені зановоЗвільнення від мобілізації: громадяни, які його отримали від ВЛК, можуть бути обстежені заново
Окупанти намагаються обійти Вугледар із флангу — БутусовОкупанти намагаються обійти Вугледар із флангу — Бутусов
Загальна мобілізація: в Україні почали роздавати повістки на похоронахЗагальна мобілізація: в Україні почали роздавати повістки на похоронах
У Литві зібрали понад 6 мільйонів євро на радари ППО для УкраїниУ Литві зібрали понад 6 мільйонів євро на радари ППО для України
Представники УПЦ МП винесли унітаз і не тільки з будівлі, що належить ПЦУ: залишилися самі голі стіни, відеоПредставники УПЦ МП винесли унітаз і не тільки з будівлі, що належить ПЦУ: залишилися самі голі стіни, відео
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти депортували понад 16,2 тисячі українських дітейОкупанти депортували понад 16,2 тисячі українських дітей
Росія приховує свої втрати в Україні: озвучено реальну кількість загиблихРосія приховує свої втрати в Україні: озвучено реальну кількість загиблих
РФ підготувала тисячі одиниць техніки для нового наступу на УкраїнуРФ підготувала тисячі одиниць техніки для нового наступу на Україну
Число загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії перевищило 12 тисяч осібЧисло загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії перевищило 12 тисяч осіб
Кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії наблизилася до 16 тисячКількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії наблизилася до 16 тисяч
Шуба "з мертвого чоловіка": дружинам загиблих окупантів передали незвичайні подарункиШуба "з мертвого чоловіка": дружинам загиблих окупантів передали незвичайні подарунки
Після землетрусу із в'язниці у Сирії втекли 20 в'язнів, більшість із них – бойовики ІДІЛПісля землетрусу із в'язниці у Сирії втекли 20 в'язнів, більшість із них – бойовики ІДІЛ
В Туреччині оголошено семиденну жалобу — ЕрдоганВ Туреччині оголошено семиденну жалобу — Ердоган
The Economist про землетрус в Туреччині і Сирії: наслідки війни тільки збільшать кількість жертвThe Economist про землетрус в Туреччині і Сирії: наслідки війни тільки збільшать кількість жертв
Число жертв землетрусу в Туреччині та Сирії збільшилось до понад 4,2 тисячіЧисло жертв землетрусу в Туреччині та Сирії збільшилось до понад 4,2 тисячі
Последние новости
Подгружаем последние новости