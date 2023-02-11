Число загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині й Сирії вже перевищує 22 тисячі

Загальна кількість загиблих внаслідок потужних землетрусів, які відбулися 6 лютого в прикордонних районах Туреччини, що межують із Сирією, уже складає щонайменше 22 765 людей. Про це пише Al Jazeera .

Число жертв на турецькій території підтвердив президент держави Реджеп Таїп Ердоган. За його даними, ця кількість зросла до 19 388 осіб. Крім того, 77 711 житель постраждалих від підземних поштовхів районів отримав поранення .

Група цивільної оборони «Білі шоломи» виявила мінімум 2037 загиблих на тій частині Сирії, що контролюється повстанцями. Ще про 1340 жертв на підконтрольних уряду територіях повідомили офіційні представники цієї країни.