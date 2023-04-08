Число візуально підтверджених російських втрат техніки перевищило 10 000 одиниць

Рахунок ведеться міжнародним порталом Oryx.

Російська армія втратила в Україні більше 10 000 одиниць військової техніки. У цю цифру входить не лише знищена, а й пошкоджена, кинута та захоплена зброя. Про це повідомляє проект Oryx, інформує ZN.ua.

Число візуально підтверджених російських втрат техніки перевищило 10 000 одиниць
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

У звіті йдеться, що загальні втрати російської військової техніки становлять 10 003 одиниці. Серед них знищено було 6472 зразків озброєння. В той же час українські військові змогли захопити більше 2,8 тисяч одиниць.

Повідомляється, що російські сили втратили 1927 танки, 2284 БМП, 304 БТР, 369 самохідних артилерійських установок, 193 РСЗВ, 2411 вантажівок і позашляховиків. Більше 900 втрачених танків — це різні модифікації Т-72, понад 400 — Т-80, понад 50 — Т-90.

Експерти дійшли висновку, що російські втрати майже в 9 разів більші, ніж за обидві війни у Чечні, а також у Грузії. У першу Чеченську кампанію армія РФ втратила 767 одиниць техніки, у другу — 292 одиниці. Під час війни в Грузії втрати РФ становили 92 одиниці техніки.

Oryx - це нідерландський аналітичний центр, який досліджує військові дії, збираючи інформацію із відкритих джерел. Oryx враховує лише візуально підтверджені втрати, його цифри деякі військові експерти вважають мінімальними вихідними даними для оцінок.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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