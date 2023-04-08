Число візуально підтверджених російських втрат техніки перевищило 10 000 одиниць

Рахунок ведеться міжнародним порталом Oryx.

Російська армія втратила в Україні більше 10 000 одиниць військової техніки. У цю цифру входить не лише знищена, а й пошкоджена, кинута та захоплена зброя. Про це повідомляє проект Oryx , інформує ZN.ua .

© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

У звіті йдеться, що загальні втрати російської військової техніки становлять 10 003 одиниці. Серед них знищено було 6472 зразків озброєння. В той же час українські військові змогли захопити більше 2,8 тисяч одиниць.

Повідомляється, що російські сили втратили 1927 танки, 2284 БМП, 304 БТР, 369 самохідних артилерійських установок, 193 РСЗВ, 2411 вантажівок і позашляховиків. Більше 900 втрачених танків — це різні модифікації Т-72, понад 400 — Т-80, понад 50 — Т-90.

Експерти дійшли висновку, що російські втрати майже в 9 разів більші, ніж за обидві війни у Чечні, а також у Грузії. У першу Чеченську кампанію армія РФ втратила 767 одиниць техніки, у другу — 292 одиниці. Під час війни в Грузії втрати РФ становили 92 одиниці техніки.

Oryx - це нідерландський аналітичний центр, який досліджує військові дії, збираючи інформацію із відкритих джерел. Oryx враховує лише візуально підтверджені втрати, його цифри деякі військові експерти вважають мінімальними вихідними даними для оцінок.