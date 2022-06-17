"Мы просим 100 систем РСЗО, нам дают лишь 4" - разведчица Мария Берлинская очертила ситуацию с вооружением

Медийное освещение на Западе ситуации с вооружением украинцев – не в нашу пользу. Ведь тамошние СМИ создают "параллельную реальность, где Украина имеет все, что нужно для победы, но почему-то не побеждает", информирует ZN.ua.

Основательница ОО ветеранок русско-украинской войны "Невидимый Батаkон" Мария Берлинская
© LSactive

В то время как западный избиратель ежедневно слышит от своих политиков тезисы на подобие "Украина получает все что просит, только от США ленд лез на 40 млрд", "Все проблемы с поставками – только на украинской стороне, логистика, коррупция, они не умеют этим пользоваться", "Украинцам дают системы РСЗО" – на самом деле картина кардинально другая. Ситуацию со снабжением вооружением и сложной ситуацией на фронте, прежде всего, из-за количества раненых и убитых, очертила аэроразведчица Мария Берлинская в своем посте на фейсбуке.

В реальности же официальный Киев далеко не получает все, что просит. В частности, если разобраться с ситуацией по ленд-лизу, то из 40 миллиардов лишь небольшая часть зарезервирована на оружие, гораздо больше – на перевооружение стран НАТО, отмечает Берлинская.

“И это не плохо. Плохо врать, что это все для Украины. Мы просим до 100 систем РСЗО нам едва дают четыре. Сколько бы ни было противотанковых систем – это тактика. В условиях такой войны они не определяют ход сражений. Только тяжелое оружие. Которым мы, как и все остальные умеем пользоваться. Мы просили оружие – просили. Нам дали серозное оружие? Нет. Они думали, что мы сдамся за три дня, другого плана для Украины не было. Теперь когда мы стоим уже 4 месяца до сих пор не предоставлено и 10% того, что мы просим. Если бы было вовремя предоставлено оружие – не было бы Мариуполя, Бучи, Северодонецка и десятков тысяч убитых”, – отмечает разведчица.


Оксана Коваль, ZN.ua





Интересные новости
Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июняИнтерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июня
РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцевРоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев
РоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведкаРоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведка
В Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрациюВ Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрацию
Выезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страныВыезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страны
Блок рекламы


Похожие новости
Беларусь на границе с Украиной активно использует системы РЭБ – ГПСУБеларусь на границе с Украиной активно использует системы РЭБ – ГПСУ
Словакия предоставила Украине боеприпасы для РСЗО "Град" и пять вертолетовСловакия предоставила Украине боеприпасы для РСЗО "Град" и пять вертолетов
"Украинцы не сдаются": сопротивление мешает планам Кремля, но рф готовит новые провокации"Украинцы не сдаются": сопротивление мешает планам Кремля, но рф готовит новые провокации
Муфтий, ушедший в ТрО: "Почему вы возмущаетесь, что на пляже раздают повестки? Что это за крики "армия не наказание"?"Муфтий, ушедший в ТрО: "Почему вы возмущаетесь, что на пляже раздают повестки? Что это за крики "армия не наказание"?"
США выделят Украине помощь на 1 млрд долларов: передадут гаубицы M777, ракетные системы Harpoon и боеприпасыСША выделят Украине помощь на 1 млрд долларов: передадут гаубицы M777, ракетные системы Harpoon и боеприпасы
США будут передавать Украине разведывательные данные для нанесения ударов с помощью РСЗОСША будут передавать Украине разведывательные данные для нанесения ударов с помощью РСЗО
Предоставление Украине четырех РСЗО HIMARS является лишь началом таких поставок — ПентагонПредоставление Украине четырех РСЗО HIMARS является лишь началом таких поставок — Пентагон
Более 346 миллионов жителей Африки страдают от острой нехватки продовольствияБолее 346 миллионов жителей Африки страдают от острой нехватки продовольствия
Оккупанты обстреляли Донецкую область из артиллерии и РСЗО "Ураган": есть погибшие и раненыеОккупанты обстреляли Донецкую область из артиллерии и РСЗО "Ураган": есть погибшие и раненые
"Пусть отдают свой Бранденбург или Пиренеи": посол Польши в Украине дал совет западным "миротворцам""Пусть отдают свой Бранденбург или Пиренеи": посол Польши в Украине дал совет западным "миротворцам"
Последние новости
Подгружаем последние новости