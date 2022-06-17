"Мы просим 100 систем РСЗО, нам дают лишь 4" - разведчица Мария Берлинская очертила ситуацию с вооружением

В то время как западный избиратель ежедневно слышит от своих политиков тезисы на подобие "Украина получает все что просит, только от США ленд лез на 40 млрд", "Все проблемы с поставками – только на украинской стороне, логистика, коррупция, они не умеют этим пользоваться", "Украинцам дают системы РСЗО" – на самом деле картина кардинально другая. Ситуацию со снабжением вооружением и сложной ситуацией на фронте, прежде всего, из-за количества раненых и убитых, очертила аэроразведчица Мария Берлинская в своем посте на фейсбуке.

В реальности же официальный Киев далеко не получает все, что просит. В частности, если разобраться с ситуацией по ленд-лизу, то из 40 миллиардов лишь небольшая часть зарезервирована на оружие, гораздо больше – на перевооружение стран НАТО, отмечает Берлинская.

“И это не плохо. Плохо врать, что это все для Украины. Мы просим до 100 систем РСЗО нам едва дают четыре. Сколько бы ни было противотанковых систем – это тактика. В условиях такой войны они не определяют ход сражений. Только тяжелое оружие. Которым мы, как и все остальные умеем пользоваться. Мы просили оружие – просили. Нам дали серозное оружие? Нет. Они думали, что мы сдамся за три дня, другого плана для Украины не было. Теперь когда мы стоим уже 4 месяца до сих пор не предоставлено и 10% того, что мы просим. Если бы было вовремя предоставлено оружие – не было бы Мариуполя, Бучи, Северодонецка и десятков тысяч убитых”, – отмечает разведчица.