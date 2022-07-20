Жителей Донецкой области будут проверять из-за отказа эвакуироваться

Правоохранительные органы будут проверять жителей Донецкой области, которые отказываются эвакуироваться. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире национального телемарафона.

«Здесь есть еще факторы. Возможно, у тех, кто не хочет уезжать, и как-то лояльно относится к врагу, но этим, поверьте, мы также занимаемся и занимаются правоохранительными органами. И мотивы некоторых из них нам тоже известны», – подчеркнул Кириленко.

На сегодня, по его словам, в области остается около 340 тысяч человек, ежедневно по 300-500 человек вывозят в безопасные города.

Кириленко отметил, что почти вся Луганщина разрушена и оккупирована. В Донецкой области нет газа, воды, поэтому важно эвакуировать людей до начала осенне-зимнего сезона.

Он напомнил, что местные власти давно разработали маршрут эвакуации и жителям он известен.