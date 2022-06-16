Не потушили окурок: у оккупантов взорвался очередной склад боеприпасов

Во временно оккупированном городе Хрустальный Луганской области произошел взрыв.

Об этом в Telegram сообщил украинский журналист Денис Казанский, информирует Апостроф .

По данным местных пабликов, горит завод "Стандарт", где находился склад боеприпасов оккупационной армии РФ .

"Кто-то не затушил окурок", - с иронией прокомментировал Казанский.

Кроме фото, в сети появились и видео взрывов.

Город Хрустальный (ранее - Красный Луч) находится на юге Луганской области, с 2014 года пребывает под роSSийской оккупацией и контролируется пророSSийскими террористами из т.н. "Луганской народной республики". В связи с декоммунизацией в Украине город был переименован, однако коллаборационистская "администрация" не признает переименования и продолжает использовать старое название.