Затонул роSSийский буксир «Василий Бех», по которому утром ударили ВСУ

Затонул буксир роSSийского черноморского флота "Василий Бех", по которому утром 17 июня ударил флот Вооруженных сил Украины, сообщает глава Одесской ОВА Максим Марченко в Telegram .

ВСУ попали в буксир, когда тот транспортировал на остров Змеиный вооружение и личный состав. По словам Марченко, на борту судна был зенитно-ракетный комплекс "ТОР" для противовоздушной и противоракетной обороны.

«На счету наших Вооруженных сил уже есть вражеский крейсер, несколько катеров, а теперь прибавилось судно снабжения. Я уверен, что в скором времени наши военные прибавят туда еще фрегат, корвет и большой десантный корабль. И сможем сказать, что мы создали в черноморском флоте РоSSии некую подводную бригаду кораблей на дне Черного моря», - говорит Марченко.