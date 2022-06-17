Затонул роSSийский буксир «Василий Бех», по которому утром ударили ВСУ

Буксир присоединился к «подводному» флоту РФ вместе с затонувшим крейсером «Москва», информирует ZN.ua.

Затонул роSSийский буксир «Василий Бех», по которому утром ударили ВСУ
© Минобороны РФ

Затонул буксир роSSийского черноморского флота "Василий Бех", по которому утром 17 июня ударил флот Вооруженных сил Украины, сообщает глава Одесской ОВА Максим Марченко в Telegram.

ВСУ попали в буксир, когда тот транспортировал на остров Змеиный вооружение и личный состав. По словам Марченко, на борту судна был зенитно-ракетный комплекс "ТОР" для противовоздушной и противоракетной обороны.

«На счету наших Вооруженных сил уже есть вражеский крейсер, несколько катеров, а теперь прибавилось судно снабжения. Я уверен, что в скором времени наши военные прибавят туда еще фрегат, корвет и большой десантный корабль. И сможем сказать, что мы создали в черноморском флоте РоSSии некую подводную бригаду кораблей на дне Черного моря», - говорит Марченко.


Анастасия Дэйна, ZN.ua





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