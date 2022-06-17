"Передавайте привет команде "Москва": украинцы нанесли меткий удар по роSSийскому буксиру

вооружение, море, ракеты, Гарпун, ВСУ

ВМС Украины потопили буксир Черноморского флота РФ «Василий Бех» с ЗРК «ТОР» на борту.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Судно уничтожено при транспортировке им на остров Змеиный боеприпасов, вооружения и личного состава черноморского флота.

«Передавайте привет команде крейсера "Москва"», - написал Марченко в своем телеграм-канале.

Буксир был уничтожен ракетами "Harpoon"

Отметим, буксир «Василий Бех»водоизмещением 1605 тонн был принят в состав черноморского флота россии в 2017 году.


Катерина Петренко, politeka.net





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