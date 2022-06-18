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2022-06-18
РоSSийский военный корабль дважды нарушил границы территориальных вод Дании
"Методы устрашения не работают против Дании”, – прокомментировал инцидент глава дипломатического ведомства этой страны, добавив хэштег #WeAreNATO
РоSSийское военное судно дважды нарушило территориальные воды Дании© Trust.ua
В ночь на 17 июня роSSийский военный корабль дважды нарушил границы территориальных вод Дании к северу от порта Кристиансо. Судя по всему, речь идет об участке у острова Борнхольм в Балтийском море. О пересечении морской границы заявил в своем
“Глубоко безответственная, грубая и совершенно неприемлемая роSSийская провокация. Методы устрашения не работают против Дании. РоSSийский посол был срочно вызван в МИД”, – прокомментировал инцидент глава дипломатического ведомства, добавив хештег #WeAreNATO
Оксана Коваль, ZN.ua