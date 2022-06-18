РоSSийский военный корабль дважды нарушил границы территориальных вод Дании

"Методы устрашения не работают против Дании”, – прокомментировал инцидент глава дипломатического ведомства этой страны, добавив хэштег #WeAreNATO

РоSSийский военный корабль дважды нарушил границы территориальных вод Дании
РоSSийское военное судно дважды нарушило территориальные воды Дании
© Trust.ua

В ночь на 17 июня роSSийский военный корабль дважды нарушил границы территориальных вод Дании к северу от порта Кристиансо. Судя по всему, речь идет об участке у острова Борнхольм в Балтийском море. О пересечении морской границы заявил в своем твиттере глава МИД страны Еппе Кофод.

“Глубоко безответственная, грубая и совершенно неприемлемая роSSийская провокация. Методы устрашения не работают против Дании. РоSSийский посол был срочно вызван в МИД”, – прокомментировал инцидент глава дипломатического ведомства, добавив хештег #WeAreNATO


Оксана Коваль, ZN.ua





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