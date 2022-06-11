Украинские бойцы из ПЗРК подбили роSSийский штурмовик Су-25: фото

Украинские военные продолжают сбивать и подбивать роSSийские штурмовики. Ранее бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ точным выстрелом из ПЗРК "Игла" уничтожили роSSийский штурмовик Су-25 "Грач". Еще один - подбили.

Снимками поделились сами россияне.

Там рассказали, что на базу вернулся роSSийский самолет после попадания украинских ПЗРК. Оккупанты намерены отремонтировать его, информирует Апостроф.

Самолет Су-25 – это дозвуковой штурмовик, предназначенный для поддержки сухопутных войск над полем боя и уничтожения объектов с заданными координатами. Его стоимость – около $11 млн.







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