Центр экономического мира постепенно смещается в юго-восточную Азию, - политолог Даниил Монин

Политолог Даниил Монин рассказал, что в скором времени азиатские страны могут стать самыми ключевыми в мире.

Об этом он рассказал на канале Максима Яли .

«Центр экономического мира постепенно смещается в юго-восточную Азию и это тренд, который никто не может остановить, хотя конфликт между США и Китаем за раздел сфер влияния существует», - отметил Даниил Монин.

По словам эксперта, если раньше главными державами в мире были США и СССР , то сейчас два главных гегемона – это США и Китай , которые борются за первенство в экономической гонке.

«Юго-восточная Азия в течении десяти лет будет генерировать гораздо больше ВВП , чем США . Вероятно, даже Китай будет иметь такое же ВВП , как и США , не говоря о том, что Индия и Южная Корея активно растут», - подчеркнул Даниил Монин.

Как отметил политолог, уже сейчас некоторые азиатские страны имеют большое население и огромную рождаемость, поэтому эти государства стремительно развиваются и в долгосрочной перспективе могут стать очень мощными в экономическом плане государствами.