Центр экономического мира постепенно смещается в юго-восточную Азию, - политолог Даниил Монин

Центр экономического мира постепенно смещается в юго-восточную Азию, - политолог Даниил Монин

Политолог Даниил Монин рассказал, что в скором времени азиатские страны могут стать самыми ключевыми в мире.

Об этом он рассказал на канале Максима Яли.

«Центр экономического мира постепенно смещается в юго-восточную Азию и это тренд, который никто не может остановить, хотя конфликт между США и Китаем за раздел сфер влияния существует», - отметил Даниил Монин.

По словам эксперта, если раньше главными державами в мире были США и СССР, то сейчас два главных гегемона – это США и Китай, которые борются за первенство в экономической гонке.

«Юго-восточная Азия в течении десяти лет будет генерировать гораздо больше ВВП, чем США. Вероятно, даже Китай будет иметь такое же ВВП, как и США, не говоря о том, что Индия и Южная Корея активно растут», - подчеркнул Даниил Монин.

Как отметил политолог, уже сейчас некоторые азиатские страны имеют большое население и огромную рождаемость, поэтому эти государства стремительно развиваются и в долгосрочной перспективе могут стать очень мощными в экономическом плане государствами.


user, politeka.net





Интересные новости
Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июняИнтерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июня
РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцевРоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев
РоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведкаРоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведка
В Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрациюВ Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрацию
Выезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страныВыезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страны
Блок рекламы


Похожие новости
Эстония вслед за Польшей отгородилось стеной от "русского мира": первые кадры работыЭстония вслед за Польшей отгородилось стеной от "русского мира": первые кадры работы
Советский Союз напрочь отучил людей критически мыслить, - политолог Борис ТизенгаузенСоветский Союз напрочь отучил людей критически мыслить, - политолог Борис Тизенгаузен
Питер Залмаев: россия пытается вести себя как чуть ли не вторая половина полярного мираПитер Залмаев: россия пытается вести себя как чуть ли не вторая половина полярного мира
ВСУ уничтожили склад боеприпасов и центр ремонта техники роSSийских оккупантов в Херсонской областиВСУ уничтожили склад боеприпасов и центр ремонта техники роSSийских оккупантов в Херсонской области
Путин не готов к переговорам, более того, явно их не хочет - политологПутин не готов к переговорам, более того, явно их не хочет - политолог
Без участия США и Евросоюза никакое достижения мира в полном объеме невозможно, - Станислав Белковский
Стороннику "русского мира" вынесли приговор на Одесчине: чем он занималсяСтороннику "русского мира" вынесли приговор на Одесчине: чем он занимался
Bloomberg: Война против Украины создает для РоSSии проблемы в Центральной АзииBloomberg: Война против Украины создает для РоSSии проблемы в Центральной Азии
"Просто переименуйте в Жданов": оккупанты вывесили флаг РФ в центре Мариуполя"Просто переименуйте в Жданов": оккупанты вывесили флаг РФ в центре Мариуполя
Звание чемпиона мира не помогло: в Украине ликвидировали оккупанта с АлтаяЗвание чемпиона мира не помогло: в Украине ликвидировали оккупанта с Алтая
Последние новости
Подгружаем последние новости