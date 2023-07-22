ЮНЕСКО засуджує атаки РФ на історичного центру Одеси
Організація закликала РФ припинити нищити культурні цінності.
Одеська міська рада
ЮНЕСКО у відповідь на звернення мера
"ЮНЕСКО висловлює підтримку одеситам і висловлює щирі співчуття родинам загиблих. Попередня оцінка в Одесі виявила пошкодження кількох музеїв, що знаходяться на території Всесвітньої спадщини, зокрема Одеського археологічного музею, Одеського морського музею та Одеського літературного музею. Усі вони були відзначені ЮНЕСКО та місцевою владою Блакитним щитом, відмітною емблемою Гаазької конвенції 1954 року", - йдеться у повідомленні організації.