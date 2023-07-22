ЮНЕСКО засуджує атаки РФ на історичного центру Одеси

Організація закликала РФ припинити нищити культурні цінності.

Одеська міська рада звернулася до ЮНЕСКО із проханням про позбавлення РФ статусу члена організації після нічного обстрілу центру міста у ніч на 20 липня. З таким закликом виступив мер Одеси Геннадій Труханов, інформує ZN.ua .

ЮНЕСКО у відповідь на звернення мера засудило атаки РФ на історичний центр міста, що спричинили пошкодження будівель культурного значення. Також ЮНЕСКО закликало агресора припинити нищити культурні цінності та спадщину, захищені міжнародними нормативними документами. Про це повідомляє Одеська міська рада.

"ЮНЕСКО висловлює підтримку одеситам і висловлює щирі співчуття родинам загиблих. Попередня оцінка в Одесі виявила пошкодження кількох музеїв, що знаходяться на території Всесвітньої спадщини, зокрема Одеського археологічного музею, Одеського морського музею та Одеського літературного музею. Усі вони були відзначені ЮНЕСКО та місцевою владою Блакитним щитом, відмітною емблемою Гаазької конвенції 1954 року", - йдеться у повідомленні організації.