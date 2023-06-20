Шойгу знову погрожує ударами по "центрах прийняття рішень" ЗСУ. Цього разу точно

Попри те, що саме росіяни неодноразово звинувачували ЗСУ в ударах по Криму, Шойгу й далі переконує, що війна до півострова все ще не дісталася.

Шойгу знову погрожує ударами по
© Офіційний сайт Кремля

Міністр оборони РФ Сєргєй Шойгу заявив, що у випадку, якщо Сили оборони здійснять удар по тимчасово анексованому Криму, РФ відповість на це ударами по "центрах прийняття рішень" в Україні. Його заяву коментує пресслужба російського Міноборони, інформує ZN.ua.

"За нашими даними, керівництво ЗСУ планує завдати ударів по території Російської Федерації, включно з Кримом, ракетами "Хаймарс" і "Сторм Шедоу", - сказав Шойгу.

Він зазначає, нібито Крим все ще знаходиться поза зоною бойових дій. Міністр замовчує те, що на його території почастішали випадки "бавовни" і нальоту дронів, що свідчить саме про те, що війна добралася і до півострова.

Також Шойгу поскаржився, що з 4 червня ЗСУ здійснили 263 удари по позиціях росіян.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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