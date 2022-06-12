В Северодонецке украинский защитник сбил роSSийский беспилотник "Орлан-10"

В Северодонецке боец Национальной гвардии Украины сбил с ПЗРК "Игла" роSSийский беспилотник "Орлан-10", сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

"В Северодонецке нацгвардеец с первого выстрела ПЗРК "Игла" сбил роSSийский беспилотник "Орлан-10". Нацгвардейцы совместно с ВСУ героически и мужественно противостоят роSSийским оккупантам, каждый день продолжая ожесточенные бои за каждый клочок нашей земли", - говорится в сообщении.

11 июня Зенитные ракетные войска Вооруженных сил Украины уничтожили уже 500 воздушных целей роSSийских оккупантов.

Кроме этого, ударная авиация Воздушных сил ВСУ осуществляла ракетно-бомбовые удары по скоплению техники, позициям и логистике захватчиков. Были разбиты как минимум пять единиц военной бронированной техники и уничтожены несколько десятков россиян.