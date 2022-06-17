Оккупанты не досчитались 200 единиц личного состава, нескольких беспилотников и не только: потери врага

Начались 114 сутки противостояния Украины роSSийским захватчикам. В генштабе Вооруженных Сил Украины сообщили о потерях врага по состоянию на 17 июня.

Так, начиная с 24 февраля оккупанты потеряли:

личного состава – около 32150 (+200) единиц;

танков – 1456 (+7) ед.;

боевых бронированных машин – 3563 (+18) ед.;

артиллерийских систем – 734 (+5) ед.;

РСЗО – 233 (+3) ед.;

средств ПВО – 97 (+0) ед.;

самолетов – 215 (+2) ед.;

вертолетов – 180 (+1) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 593 (+2).;

крылатых ракет – 129 (+0.);

кораблей/катеров – 13 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 2496 (+2) ед.;

специальная техника – 55(+0).

«Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!», – отметили в Генштабе.