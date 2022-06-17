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2022-06-17
Оккупанты не досчитались 200 единиц личного состава, нескольких беспилотников и не только: потери врага
В Генштабе ВСУ сообщили потери оккупантов за 114 дней роSSийско-украинской войны, информирует
© Сергей Нужненко / Радио Свобода
Начались 114 сутки противостояния Украины роSSийским захватчикам. В генштабе Вооруженных Сил Украины
Так, начиная с 24 февраля оккупанты потеряли:
- личного состава – около 32150 (+200) единиц;
- танков – 1456 (+7) ед.;
- боевых бронированных машин – 3563 (+18) ед.;
- артиллерийских систем – 734 (+5) ед.;
- РСЗО – 233 (+3) ед.;
- средств ПВО – 97 (+0) ед.;
- самолетов – 215 (+2) ед.;
- вертолетов – 180 (+1) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 593 (+2).;
- крылатых ракет – 129 (+0.);
- кораблей/катеров – 13 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2496 (+2) ед.;
- специальная техника – 55(+0).
«Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!», – отметили в Генштабе.
Юлия Москаленко, ZN.ua