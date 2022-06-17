Оккупанты не досчитались 200 единиц личного состава, нескольких беспилотников и не только: потери врага

В Генштабе ВСУ сообщили потери оккупантов за 114 дней роSSийско-украинской войны, информирует ZN.ua.

Оккупанты не досчитались 200 единиц личного состава, нескольких беспилотников и не только: потери врага
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Начались 114 сутки противостояния Украины роSSийским захватчикам. В генштабе Вооруженных Сил Украины сообщили о потерях врага по состоянию на 17 июня.

Так, начиная с 24 февраля оккупанты потеряли:

  • личного состава – около 32150 (+200) единиц;
  • танков – 1456 (+7) ед.;
  • боевых бронированных машин – 3563 (+18) ед.;
  • артиллерийских систем – 734 (+5) ед.;
  • РСЗО – 233 (+3) ед.;
  • средств ПВО – 97 (+0) ед.;
  • самолетов – 215 (+2) ед.;
  • вертолетов – 180 (+1) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 593 (+2).;
  • крылатых ракет – 129 (+0.);
  • кораблей/катеров – 13 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2496 (+2) ед.;
  • специальная техника – 55(+0).

«Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!», – отметили в Генштабе.





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