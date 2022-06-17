Оккупанты ломанулись в разведку боем: новые данные о ситуации на Харьковщине

РоSSийские захватчики основные усилия на Харьковском направлении сосредоточиили на удерживании рубежей.

Как сообщается в новой сводке Генштаба ВСУ, враг также пытается недопустить выхода сил обороны на государственную границу и в тыл группировки войск, действующей на Славянском направлении.

Кроме того, противник пытался провести разведку боем в районе населённого пункта Кочубеевка, однако потерпел неудачу.

«Наши воины ответили метким огнем и враг отошел», - сообщили в Генштабе.

В свою очередь в Институте изучения войны констатировали, что РоSSийские и украинские войска вступили в боестолкновения к северу и северо-востоку от Харькова, хотя ни одна значительная территория не перешла из рук в руки.

Ранее Харьковская областная прокуратура опубликовала фото последствий обстрела оккупантами Индустриального района Харькова.

Также сообщалось, что в Харьков приехал прокурор суда в Гааге.

«Закон находится на передовой. Виновные понесут наказание за совершенные преступления. Наша команда на месте, работает над раскрытием правды», — прокомментировал Карим Хан свой визит.