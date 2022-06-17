Китай сделал выбор между Украиной и россией, в Госдепе сообщили тревожные данные: "Это говорит о..."

Китай сделал выбор между Украиной и россией, в Госдепе сообщили тревожные данные: "Это говорит о..."

На четвертом месяце полномасштабного вторжения в Украину Китай продолжает стоять на стороне россии, несмотря на заявления Пекина о нейтралитете в этой ситуации.

Об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

«Китай продолжает повторять роSSийскую пропаганду, что очень тревожно», — сообщил представитель Госдепа и подчеркнул, что Китай остается на стороне рф, несмотря на все зверства роSSийских войск, а также, несмотря на вызовы глобальной продовольственной безопасности.

"Тот факт, что КНР во многом до сих пор отрицает зверства, которые имеют место в Украине, те зверства, которые мы видели воочию благодаря сообщениям многих СМИ, я думаю, это говорит о партнерстве и выборе, который сделал Китай", — пояснил Нед Прайс.

владимир путин и си цзиньпин

Спикер Госдепа также высказался относительно последнего телефонного разговора Си Цзиньпина и владимира путина и резюмировал: «Позиция заявленного нейтралитета со стороны КНР является не более чем пустым заявлением».

Отметим, в телефонном разговоре Си Цзиньпин заявил путину, что с начала этого года, несмотря на "глобальные потрясения и перемены", китайско-роSSийские отношения сохраняют хорошую динамику развития, также развивается торгово-экономическое сотрудничество.

владимир путин


Тарас Галушко, politeka.net





Интересные новости
Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июняИнтерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июня
РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцевРоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев
РоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведкаРоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведка
В Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрациюВ Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрацию
Выезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страныВыезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страны
Блок рекламы


Похожие новости
Шольц: «Санкции против РФ сохранятся до «справедливого соглашения» с Украиной»Шольц: «Санкции против РФ сохранятся до «справедливого соглашения» с Украиной»
Оккупанты ломанулись в разведку боем: новые данные о ситуации на ХарьковщинеОккупанты ломанулись в разведку боем: новые данные о ситуации на Харьковщине
Эксперты Международного уголовного суда собрали много информации о преступлениях РФ в Украине — прокурор МУСЭксперты Международного уголовного суда собрали много информации о преступлениях РФ в Украине — прокурор МУС
Беларусь на границе с Украиной активно использует системы РЭБ – ГПСУБеларусь на границе с Украиной активно использует системы РЭБ – ГПСУ
"Готова убивать украинских военных": женщина сделала признание на камеру, за что ей пришлось извиняться"Готова убивать украинских военных": женщина сделала признание на камеру, за что ей пришлось извиняться
Китай завладел абсолютно всей восточной Сибирью: конституция рф на территории уже не действуетКитай завладел абсолютно всей восточной Сибирью: конституция рф на территории уже не действует
Арахамия выдал неожиданные подробности о переговорах с рф: "Раз-два в неделю..."Арахамия выдал неожиданные подробности о переговорах с рф: "Раз-два в неделю..."
Коллаборантка ждала оккупантов, но не дождалась: в полиции сообщили подробностиКоллаборантка ждала оккупантов, но не дождалась: в полиции сообщили подробности
Развязанная Россией война может выйти за пределы Украины – КачиньскийРазвязанная Россией война может выйти за пределы Украины – Качиньский
Освобождение Херсона: генерал-майор ВСУ сделал прогноз и объяснил сложность операцииОсвобождение Херсона: генерал-майор ВСУ сделал прогноз и объяснил сложность операции
Последние новости
Подгружаем последние новости