Китай сделал выбор между Украиной и россией, в Госдепе сообщили тревожные данные: "Это говорит о..."
На четвертом месяце полномасштабного вторжения в Украину Китай продолжает стоять на стороне россии, несмотря на заявления Пекина о нейтралитете в этой ситуации.
Об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.
«Китай продолжает повторять роSSийскую пропаганду, что очень тревожно», — сообщил представитель Госдепа и подчеркнул, что Китай остается на стороне рф, несмотря на все зверства роSSийских войск, а также, несмотря на вызовы глобальной продовольственной безопасности.
"Тот факт, что КНР во многом до сих пор отрицает зверства, которые имеют место в Украине, те зверства, которые мы видели воочию благодаря сообщениям многих СМИ, я думаю, это говорит о партнерстве и выборе, который сделал Китай", — пояснил Нед Прайс.
Спикер Госдепа также высказался относительно последнего телефонного разговора Си Цзиньпина и владимира путина и резюмировал: «Позиция заявленного нейтралитета со стороны КНР является не более чем пустым заявлением».
Отметим, в телефонном разговоре Си Цзиньпин заявил путину, что с начала этого года, несмотря на "глобальные потрясения и перемены", китайско-роSSийские отношения сохраняют хорошую динамику развития, также развивается торгово-экономическое сотрудничество.