Оккупанты обстреляли Золочев кассетными боеприпасами, ранена женщина — глава Харьковской ОВА

Войска РФ снова обстреляли Харьковскую область, ранения получили два человека. Всего в области за минувшие сутки повреждено не менее 10 частных домов, разрушена школа и многоквартирный дом. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

«За прошедшие сутки враг обстреливал Шевченковский, Новобаварский и Холодногорский районы города Харькова и населенные пункты Харьковской области», - говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, в Харькове повреждены промышленные здания и здания частного предприятия. К счастью, жертв и пострадавших нет.

В Харьковском районе пострадали частные домовладения в Дергачах. Также горела хозяйственная постройка и техническое здание в пгт Песочин.

Кроме того, в Чугуевском районе поврежден частный дом и гараж в пгт Коробочкино, уничтожен частный автотранспорт.

Также оккупанты обстреляли Золочев кассетными боеприпасами, повреждено 7 домов. Ранение получила 82-летняя женщина. В с. Морозовка, Изюмского района, войска РФ ранили 70-летнего мужчину.

«В целом в Харьковской области за минувшие сутки повреждено не менее 10 частных домов, разрушена школа и многоквартирный дом, 2 гражданских ранены. Это все военные преступления роSSийских оккупантов», - подчеркнул Синегубов.

По словам главы ОВА, на линии столкновения продолжаются боевые действия. В частности, на Харьковском направлении захватчики пытались осуществить разведку боем в районе Кочубеевки, но понесли потери и отошли.

В районе Изюма захватчики пытаются продолжить наступление в направлении г. Славянск. Однако украинские защитники отбивают все атаки врага, наносят потери оккупантам.