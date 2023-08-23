«Боягузливий удар» – глава дипломатії ЄС про ракетний удар Росії по Чернігову
Боррель засудив Росію та висловився на підтримку України
20 серпня глава європейської дипломатії Жозеп Боррель відреагував на ракетний удар росіян по центру Чернігова 19 серпня. Ракета влучила у Драматичний театр, в якому проводилася зустріч виробників дронів та навчальних шкіл з аеророзвідки, інформує ZN.ua.
«Рішуче засуджуємо ще один боягузливий і навмисний російський удар по Чернігову, націлений на університет і театр, що спричинило загибель щонайменше 7 мирних жителів, у тому числі дітей, ще більше постраждало. Зараз, як завжди, ми підтримуємо Україну», – написав Боррель у X (Twitter).
Strongly condemn yet another cowardly and deliberate Russian strike on #Chernihiv targeting a university and a theatre, causing the death of at least 7 civilians, including children, leaving many more injured.