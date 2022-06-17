Удар по спальному району Николаева: видео момента попадания и новые данные о жертвах

РоSSийские оккупанты утром 17 июня нанесли ракетный дар по Николаеву. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали оперативную информацию относительно происшествия.

Об этом ГСЧС сообщила в Facebook, информирует Апостроф.

"Около 7:00 в жилой квартал одного из районов города попали ракеты. "Демилитаризованы" пять жилых домов, из них четыре пятиэтажные и один двухэтажный. Здесь, в результате попадания боеприпасов и их обломков произошли многочисленные повреждения - выбиты окна, стекла, в квартирах повреждены стены и перекрытия, в двух квартирах в разных зданиях возникли пожары", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели провели деблокирование пострадавших, ликвидированы оба очага пожара, один на площади 3 кв. м, второй — 10 кв. м.

В результате обстрела погиб мужчина, еще 19 - пострадали, из них 16 госпитализированы в медицинские учреждения, трое получили первую помощь на месте.

К ликвидации последствий вражеских обстрелов привлекалось 9 единиц спецтехники ГСЧС и 37 спасателей, 22 бригады скорой медицинской помощи, аварийные и коммунальные службы города, сотрудники правоохранительных органов.

Позже председатель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил в своем Telegram-канале, что от ракетного удара по спальному району погибло уже 2 человека, количество раненых возросло до 20. Он уточнил, что это данные "на сейчас".

Кроме того, в социальных сетях появилось видео момента попадания двух ракет по одному из районов Николаева.


Инна Погрибная, Апостроф





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