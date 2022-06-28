Канада вводит новые санкции против оборонного сектора РоSSии и Белоруссии

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении дополнительных санкций против физических и юридических лиц, связанных с оборонным сектором РФ и Белоруссии. Об этом говорится в сообщении правительства Канады, пишет Бизнес.Цензор.

Канада вводит новые санкции против оборонного сектора РоSSии и Белоруссии
Фото: finclub.net

Кто попал под санкции

Под санкции попали шесть физических и 46 юридических лиц, связанных с оборонным сектором РоSSии, 15 граждан Украины, поддерживающих роSSийскую оккупацию, а также 13 чиновников, два представителя силового сектора и две компании из Беларуси.

Трюдо также объявил о намерении Канады ввести санкции против спонсируемых РФ агентов по дезинформации и пропаганде.

Кроме того, Канада предпримет «дополнительные и немедленные меры» для запрещения экспорта в РоSSию определенных передовых технологий, которые могут усилить роSSийский оборонный сектор, включая квантовые компьютеры и соответствующее программное обеспечение и материалы.

Канада также запретила экспорт передовых технологий и товаров, которые могут быть использованы в производстве оружия в Белоруссию, а также торговлю роскошными товарами между Канадой и Беларусью.

Кроме того, власти Канады напоминают в заявлении, что совместно с США, Великобританией и Японией в ответ на продолжение военной агрессии РоSSии против Украины решили ввести запрет на импорт некоторых товаров из роSSийского золота.

Санкции Канады

В целом с начала полномасштабного вторжения РоSSии в Украину Канада ввела санкции против более 1070 физических и юридических лиц из РФ, Украины и Белоруссии.

Как писал «Минфин», в мае Канада ввела новые санкции против 21 человека из РоSSии, в том числе олигархов и приближенных к руководству роSSийского режима. Также санкции наложили на 19 человек в роSSийском оборонном секторе и пять организаций за оказание косвенной или прямой поддержки роSSийским военным.





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