Оккупанты провалили атаку, а ВСУ готовят контрнаступление: где хотят перерезать роSSийские пути сообщения

украинские военные, бойцы ВСУ

Украинские вооруженные силы возобновили подготовку к контрнаступлению.

Оккупанты провели безуспешные наступательные операции к северо-западу от Славянска, а украинские войска возобновили подготовку к контрнаступлению к западу от Изюма. Об этом говорится в американском Институте изучения войны (ISW).

Отмечается, что роSSийские войска предприняли безуспешные атаки к северо-западу от Славянска, что в Краматорском районе Донецкой области, и постепенно продвигались по территории к юго-востоку от Изюма на Харьковщине. Они не смогли захватить Долину (на трассе Е40, ведущей к Славянску) и отошли на ранее занятые позиции.

При этом ВСУ обстреляли роSSийскую тяжелую артиллерию, пытающуюся продвинуться с востока и северо-западной окраины Богородичного, примерно в 25 км к юго-востоку от Изюма.

Украинские силы могут возобновить контрнаступательные операции к западу от Изюма. Продолжающийся огонь роSSийской артиллерии к западу и северо-западу от Изюма также, вероятно, указывает на контрнаступление украинских сил в этом районе.

Эксперты подчеркнули: украинское контрнаступление, скорее всего, будет направлено на то, чтобы перерезать роSSийские пути сообщения с районами Изюма и Лимана.


Александра Павленко, politeka.net





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