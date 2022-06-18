Ракетный удар по Кременчугу: оккупанты обстреляли нефтеперерабатывающий завод

Захватчики целили по объектам инфраструктуры города.

Ракетный удар по Кременчугу: оккупанты обстреляли нефтеперерабатывающий завод
© Слово і діло

Утром 18 июня роSSийские войска нанесли ракетный удар по городу Кременчуг. Враг выпустил в сторону инфраструктурных объектов от шести до восьми ракет и попал в нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram.

«Снова под вражеским ударом Кременчуг. От 6 до 8 роSSийских ракет попали по НПЗ и другим объектам инфраструктуры. Подробности – позже. Угроза ударов остается. Находитесь в укрытиях!», – написал Лунин.

В нескольких районах города наблюдаются облака дыма. Информации о погибших или раненых в результате обстрела пока нет.


Александр Кричковский, ZN.ua





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