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2022-06-18
Ракетный удар по Кременчугу: оккупанты обстреляли нефтеперерабатывающий завод
Захватчики целили по объектам инфраструктуры города.
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Утром 18 июня роSSийские войска нанесли ракетный удар по городу Кременчуг. Враг выпустил в сторону инфраструктурных объектов от шести до восьми ракет и попал в нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в
«Снова под вражеским ударом Кременчуг. От 6 до 8 роSSийских ракет попали по НПЗ и другим объектам инфраструктуры. Подробности – позже. Угроза ударов остается. Находитесь в укрытиях!», – написал Лунин.
В нескольких районах города наблюдаются облака дыма. Информации о погибших или раненых в результате обстрела пока нет.
Александр Кричковский, ZN.ua