Ракетный удар по Кременчугу: оккупанты обстреляли нефтеперерабатывающий завод

Утром 18 июня роSSийские войска нанесли ракетный удар по городу Кременчуг. Враг выпустил в сторону инфраструктурных объектов от шести до восьми ракет и попал в нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram .

«Снова под вражеским ударом Кременчуг. От 6 до 8 роSSийских ракет попали по НПЗ и другим объектам инфраструктуры. Подробности – позже. Угроза ударов остается. Находитесь в укрытиях!», – написал Лунин.

В нескольких районах города наблюдаются облака дыма. Информации о погибших или раненых в результате обстрела пока нет.