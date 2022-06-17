Гайдай о ситуации в Луганской области: «В Лисичанске и Северодонецке шестеро погибших, а в направлении Золотого врага удалось оттеснить»

РоSSийские оккупанты продолжают уничтожать инфраструктуру региона, информирует ZN.ua.

Гайдай о ситуации в Луганской области: «В Лисичанске и Северодонецке шестеро погибших, а в направлении Золотого врага удалось оттеснить»
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Число обстрелов Луганщины со стороны роSSийско-захватнической армии растет ежедневно, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай. В частности, он сообщил о ситуации в области в течение суток.

«Уменьшается количество уцелевших домов, объектов инфраструктуры, площадь свободной от захватчиков территории, однако враг только усиливает огневое влияние, убивая мирных людей. Так, ракетный авиаудар по дому культуры, где скрывались жители Лисичанска, уже унес три жизни. Семь человек госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Еще одной авиаатакой уничтожено здание профилактория, где, вероятно, также находились люди. От обстрелов на улице погиб местный житель. Также стало известно о двух погибших в старых районах Северодонецка – мать с сыном», – сообщил Гайдай.

В то же время в Лисичанске в течение суток из-за вражеских обстрелов разрушены школа и два дома, в Горном – 18 домов, во Врубовке семь. Также много повреждений зафиксировано в поселке Синецкий, расположенном вблизи Северодонецка.

«РоSSияне продолжают уничтожать инфраструктуру региона. Так, зафиксирован обстрел сооружений Северодонецкого завода химического нестандартизированного оборудования, повреждено здание I проходной «Азота». В целом, на территории химического гиганта почти не осталось уцелевших административных корпусов», – добавил глава ОВА.

Гайдай отметил, что за прошедшие сутки оккупанты применили артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах Северодонецка, Лисичанска, Устиновки, Лоскутовки, Метелкиного, Боровского, Николаевки и Новоивановки. Кроме того, враг нанес авиаудара по Лоскутовке и Устиновке.

«Продолжаются боевые действия в Северодонецке. Украинскими военными отражен вражеский штурм в направлении населенного пункта Золотое – враг отошел», – подытожил Гайдай.





Интересные новости
Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июняИнтерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июня
РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцевРоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев
РоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведкаРоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведка
В Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрациюВ Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрацию
Выезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страныВыезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страны
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты не досчитались 200 единиц личного состава, нескольких беспилотников и не только: потери врагаОккупанты не досчитались 200 единиц личного состава, нескольких беспилотников и не только: потери врага
В Сумской области задержали роSSийского агента, разведывавшего позиции ВСУ — СБУВ Сумской области задержали роSSийского агента, разведывавшего позиции ВСУ — СБУ
Эвакуация с завода «Азот» в Северодонецке сейчас невозможна, там находятся более полутысячи человек — ГайдайЭвакуация с завода «Азот» в Северодонецке сейчас невозможна, там находятся более полутысячи человек — Гайдай
Оккупанты ломанулись в разведку боем: новые данные о ситуации на ХарьковщинеОккупанты ломанулись в разведку боем: новые данные о ситуации на Харьковщине
"Сухопутный коридор в сторону Приднестровья": эксперт ответил, изменились ли планы врага"Сухопутный коридор в сторону Приднестровья": эксперт ответил, изменились ли планы врага
Авиаудар РФ по Лисичанску: не менее трех человек погибли – ГайдайАвиаудар РФ по Лисичанску: не менее трех человек погибли – Гайдай
Силы специальных операций показали, как уничтожили понтонную переправу оккупантов в Луганской области — видеоСилы специальных операций показали, как уничтожили понтонную переправу оккупантов в Луганской области — видео
Враг продолжает давить в Северодонецке и Тошковке, сжигает села Горной и Попаснянской громад — глава ОВАВраг продолжает давить в Северодонецке и Тошковке, сжигает села Горной и Попаснянской громад — глава ОВА
Войска РФ нанесли ракетный удар по Сумской области: четыре человека погибли, по меньшей мере шесть раненых — глава ОВАВойска РФ нанесли ракетный удар по Сумской области: четыре человека погибли, по меньшей мере шесть раненых — глава ОВА
В Луганской области люди сидят в подвалах без еды и водыВ Луганской области люди сидят в подвалах без еды и воды
Последние новости
Подгружаем последние новости