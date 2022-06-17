Гайдай о ситуации в Луганской области: «В Лисичанске и Северодонецке шестеро погибших, а в направлении Золотого врага удалось оттеснить»

Число обстрелов Луганщины со стороны роSSийско-захватнической армии растет ежедневно, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай. В частности, он сообщил о ситуации в области в течение суток.

«Уменьшается количество уцелевших домов, объектов инфраструктуры, площадь свободной от захватчиков территории, однако враг только усиливает огневое влияние, убивая мирных людей. Так, ракетный авиаудар по дому культуры, где скрывались жители Лисичанска, уже унес три жизни. Семь человек госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Еще одной авиаатакой уничтожено здание профилактория, где, вероятно, также находились люди. От обстрелов на улице погиб местный житель. Также стало известно о двух погибших в старых районах Северодонецка – мать с сыном», – сообщил Гайдай.

В то же время в Лисичанске в течение суток из-за вражеских обстрелов разрушены школа и два дома, в Горном – 18 домов, во Врубовке семь. Также много повреждений зафиксировано в поселке Синецкий, расположенном вблизи Северодонецка.

«РоSSияне продолжают уничтожать инфраструктуру региона. Так, зафиксирован обстрел сооружений Северодонецкого завода химического нестандартизированного оборудования, повреждено здание I проходной «Азота». В целом, на территории химического гиганта почти не осталось уцелевших административных корпусов», – добавил глава ОВА.

Гайдай отметил, что за прошедшие сутки оккупанты применили артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах Северодонецка, Лисичанска, Устиновки, Лоскутовки, Метелкиного, Боровского, Николаевки и Новоивановки. Кроме того, враг нанес авиаудара по Лоскутовке и Устиновке.

«Продолжаются боевые действия в Северодонецке. Украинскими военными отражен вражеский штурм в направлении населенного пункта Золотое – враг отошел», – подытожил Гайдай.