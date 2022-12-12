Гайдай: українські військові вже біля Кремінної

Голова Луганської ОВА про ситуацію в Луганській області – 11 грудня, вечір, інформує ZN.ua.

Гайдай: українські військові вже біля Кремінної

Українські військові вже біля Кремінної. Поблизу Кремінної та Сватового ми маємо певний успіх, повідомив у вечірньому виступі на ТБ голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.

За його словами, між Сватовим, Кремінною та Старобільськом переважно сільська місцевість — окупантам у разі відступу ніде обкопуватися.

" На Бахмутському напрямку росіяни лобову штурмують наші позиції, незважаючи на втрати ", - зазначив Гайдай.

Слід зазначити, що майже безперервний штурм росіянами Бахмута триває не перший місяць, перемелюючи як російських "мобіків", так і їхні елітні частини.

“Від Білогорівки залишилася лише назва. Населений пункт зруйновано росіянами. ЗСУ там тримають оборону. На якісне відновлення Луганської області потрібно буде років 10”, — із гіркотою наголосив Гайдай.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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