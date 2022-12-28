Після звільнення Кремінної є два варіанти розвитку бойових дій – Гайдай

Командування РФ та російські цивільні працівники залишили окуповану Кремінну, інформує ZN.ua.

В українських військових буде мінімум два варіанти розвитку бойових дій після звільнення Кремінної у Луганській області, зазначив Гайдай у Telegram.

"Після звільнення Кремінної є два варіанти розвитку подій: крокувати на Старобільськ - головний логістичний центр області, або допомогти Бахмуту, і йти на Рубіжне та Сєвєродонецьк, щоб «розколоти» рашистське угрупування на цьому напрямку", - заявив Гайдай.

Глава ОВА підкреслив, що командування РФ та цивільні росіяни, які приїжджали на роботу в Кремінну, залишили місто.

"Військове командування дійсно перемістилося в інші населені пункти. Всі росіяни, які приїздили працювати – цивільні, медики чи якісь ремонтні бригади, вже згорнули свої роботи і виїхали в бік Російської Федерації. Роботи, які навіть були початі, були заморожені", - додав Гайдай.


Анна Конюченко, ZN.ua





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