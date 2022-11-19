РФ перекидає в Луганську область десантників із херсонського напрямку – Гайдай

Глава ОВА заявив, що ці російські підрозділи можуть лише пригальмувати наступ ЗСУ, але не зупинити його, інформує ZN.ua.

РФ перекидає у Луганську область залишки своїх найкращих військ. Йдеться про десантників, які перебували на херсонському напрямку, заявив глава ОВА Сергій Гайдай.

"Напевно, можна сказати, що це залишки найкращих вояк РФ, тому що решта - це вже свіжо мобілізовані, кадирівці, "вагнерівці" з тих, кого Пригожин понабирав по тюрмах. А оці, що були в Херсоні, це десантники. Вони максимально підготовлені. Вони в принципі нормально можуть воювати, але це останні отакі війська в РФ", - зазначив Гайдай у Telegram.

За його словами, ці російські підрозділи можуть лише пригальмувати наступ ЗСУ, але не зупинити його.


Анна Конюченко, ZN.ua





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