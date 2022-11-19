РФ перекидає в Луганську область десантників із херсонського напрямку – Гайдай

РФ перекидає у Луганську область залишки своїх найкращих військ. Йдеться про десантників, які перебували на херсонському напрямку, заявив глава ОВА Сергій Гайдай.

"Напевно, можна сказати, що це залишки найкращих вояк РФ , тому що решта - це вже свіжо мобілізовані, кадирівці, "вагнерівці" з тих, кого Пригожин понабирав по тюрмах. А оці, що були в Херсоні, це десантники. Вони максимально підготовлені. Вони в принципі нормально можуть воювати, але це останні отакі війська в РФ ", - зазначив Гайдай у Telegram.

За його словами, ці російські підрозділи можуть лише пригальмувати наступ ЗСУ, але не зупинити його.