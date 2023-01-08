ЗСУ можуть повністю знищити угруповання РФ під Бахмутом після звільнення Кремінної — Гайдай

Окупанти намагаються втримати Кремінну всіма силами.

Звільнення Кремінної в Луганській області допоможе повністю знищити угруповання РФ під Бахмутом, заявив глава ОВА Сергій Гайдай.

"Росіяни намагаються втримати Кремінну всіма силами. Оскільки, після звільнення Кремінної, ЗСУ можуть повністю розбити російські війська під Бахмутом. Кремінна хоч і не так часто звучить в інформаційному полі, як Бахмут, проте для нас її звільнення є мотивацією, а для росіян демотивацією", - зазначив Гайдай в ефірі телеканалу "Еспресо".


Анна Конюченко, ZN.ua





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