ЗСУ продовжують рухатися вперед на кремінському напрямку — Гайдай

Окупанти намагаються атакувати, проте оборонці дають їм відсіч, інформує ZN.ua.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що українські воїни просуваються потрохи на кремінському напрямку. Російські війська намагаються атакувати оборонців, проте отримують відсіч, розповів він під час телемарафону.

Ситуацію на цій ділянці фронту важка, але повністю контрольована Силами оборони.

"З боку Донецької області під постійними обстрілами населений пункт Білогорівка. Всі атаки ворога там відбивають наші захисники. Що стосується харківського напрямку, сватівсько-кремінського, то там так само: Стельмахівка, Макіївка, Червонопопівка, Кремінна - вони піддаються обстрілам", - зазначив Гайдай.

З цих напрямків, продовжив він, окупанти намагаються атакувати, проте ЗСУ відбивають їх атаки.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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