Росіяни продовжують завозити на окуповані території робітників із РФ

Їм доводиться платити більшу зарплату.

На тимчасово захоплених територіях України у росіян спостерігається величезний дефіцит робочих на ринку праці. Тому окупнтам доводиться завозити працівників із РФ, інформує ZN.ua.

Росіяни продовжують завозити на окуповані території робітників із РФ
© Комсомольская правда

Після захоплення регіонів більшість населення виїхала ТОТ, а значна кількість місцевих принципово не співпрацює з ворогом. Відтак росіяни вимушені витрачати додаткові ресурси й звозити «гастролерів» із Російської Федерації, повідомив Центр національного спротиву.

«Водночас робітникам із РФ платять більшу зарплату, аби змусити їх поїхати в чужу країну на окуповані землі. Так, на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя ворог завіз працівників із Архангельська для роботи на захоплених підприємствах, зокрема ремонту техніки», - йдеться у повідомленні.

Водночас звезених людей росіяни використовують і для пропагандистських заходів, зокрема масовки на «урочистостях» чи під час псевдоголосувань на так званих «виборах».

Окрім того, активісти громадського руху спротиву окупації «Жовта стрічка» та патріотичні громадяни успішно наповнюють тимчасово захоплені міста українською символікою. У результаті росіяни змушують своїх звезених «волонтерів» її замальовувати.


Володимир Дедей, ZN.ua





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