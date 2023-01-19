Росіяни закрили Сєвєродонецьк для пошуку дезертирів — Гайдай

Глава ОВА також розповів про ситуацію на лінії фронту та окупованій території, інформує ZN.ua.

Росіяни закривають на в'їзд та виїзд деякі міста на Луганщині, щоб шукати своїх дезертирів. Про це голова Луганської ОВ Сергій Гайдай повідомив в ефірі телемарафону.

«На окупованих територіях рашисти продовжують закривати міста. Слідом за Рубіжним та Лисичанськом, тепер важко потрапити і до Сєвєродонецька. Росіяни шукають своїх дезертирів», - розповів він.

Глава ОВА також додав, що окупанти продовжують пускати пил в очі мешканцям захоплених території щодо так званого ремонту житла.

"Вікна не за розміром і вода по коліно: у Сєвєродонецьку окупанти включили опалення в одному з будинків і дев'ятиповерхівку повністю затопило", - повідомив Гайдай.

Також чиновник розповів, що зараз ситуація на лінії вогню на Луганщині контролюється з боку ЗСУ. Ворожі атаки відбиваються, продовжуються важкі бої. При цьому інформацію про нові звільнені населені пункти варто чекати лише від Генерального штабу ЗСУ.

«Резерви, які стягують рашисти на наш напрямок, їм не допомагають. Успіх за ЗСУ. Тому росіяни традиційно зривають зло через поразки на мирному населенні: деокуповані села обстрілюються майже цілодобово. Все частіше маємо поранених», – резюмував Гайдай.


Ірина Знась, ZN.ua





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