ЗСУ з боку харківського напрямку поступово звільняють територію Луганської області — Гайдай

Українські військові з боку харківського напрямку поступово звільняють територію Луганської області. ЗСУ закріпилися в Білогорівці, заявив глава ОВА Сергій Гайдай.

"Очікуємо на інтенсифікацію бойових дій на луганському напрямку через морозну погоду", - зазначив Гайдай у Telegram.

За його словами, окупанти закривають в області цілі села для перевірок місцевого населення.

"На жаль, це досить очікувана реакція на успіхи ЗСУ. Вони зараз закривають цілі села на в'їзд та виїзд. Десятками забирають людей і везуть їх у Луганськ. Таким чином вони намагаються зробити колективну відповідальність за ті вибухи, які відбуваються зараз регулярно на складах з боєкомплектами та в казармах з їхнім особовим складом. Також є випадки, коли місцевих просто розстрілювали на місці", — додав глава ОВА.