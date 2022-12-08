Війська РФ стягують сили у напрямку Сватове-Кремінна, але ЗСУ просуваються вперед – Гайдай

Глава Луганської ОВА заявив, що наприкінці зими українські військові зможуть вийти як мінімум на "кордон" області до 24 лютого, інформує ZN.ua.

Війська РФ стягують сили у напрямку Сватове-Кремінна, але ЗСУ просуваються вперед – Гайдай
© 46 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України/facebook

Українські війська просуваються на напрямку Сватове-Кремінна, попри те, що окупнати стягують туди величезну кількість техніки, заявив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.

"Ми потроху просуваємось вперед. Однак туди росіяни встигли підтягнути величезну кількість техніки і особового складу: і свіжомобілізовані, і зеки, і кадировці, і регулярні війська, і частина десантники, яких перекинули з херсонського напрямку. Тому просування дуже важке. Не треба чекати стрімкої операції. Але я впевнений, що найближчим часом Генштаб нас порадує добрими новинами", - наголосив Гайдай.

За його словами, наприкінці зими українські військові зможуть вийти як мінімум на "кордон" області до 24 лютого.


Анна Конюченко, ZN.ua





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