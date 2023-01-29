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2023-01-29
На кремінському напрямку українським військовим важко просуватися через замінування – Гайдай
Деякі ділянки важко розмінувати через заліснення території, інформує
Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що заміновані території є значною проблемою у просуванні ЗСУ на кремінському напрямку.
"Те, що там все заміновано, – це найголовніша проблема. Ні в кого вже немає тих мап мінних полів. Мінували як вручну, так і дистанційно – і ракетами, і технікою спеціальною. І плюс залишались набої, які не розірвані. Все це дійсно величезна проблема. Кремінський напрямок – це ліси. Туди навіть техніку спеціальну не запустиш, щоб розмінувати певні ділянки", - заявив Гайдай в
Однак, за його словами, українські захисники просуваються вперед.
Анна Конюченко, ZN.ua