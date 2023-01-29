На кремінському напрямку українським військовим важко просуватися через замінування – Гайдай

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що заміновані території є значною проблемою у просуванні ЗСУ на кремінському напрямку.

"Те, що там все заміновано, – це найголовніша проблема. Ні в кого вже немає тих мап мінних полів. Мінували як вручну, так і дистанційно – і ракетами, і технікою спеціальною. І плюс залишались набої, які не розірвані. Все це дійсно величезна проблема. Кремінський напрямок – це ліси. Туди навіть техніку спеціальну не запустиш, щоб розмінувати певні ділянки", - заявив Гайдай в ефірі телемарафону.

Однак, за його словами, українські захисники просуваються вперед.