На кремінському напрямку українським військовим важко просуватися через замінування – Гайдай

Деякі ділянки важко розмінувати через заліснення території, інформує ZN.ua.

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що заміновані території є значною проблемою у просуванні ЗСУ на кремінському напрямку.

"Те, що там все заміновано, – це найголовніша проблема. Ні в кого вже немає тих мап мінних полів. Мінували як вручну, так і дистанційно – і ракетами, і технікою спеціальною. І плюс залишались набої, які не розірвані. Все це дійсно величезна проблема. Кремінський напрямок – це ліси. Туди навіть техніку спеціальну не запустиш, щоб розмінувати певні ділянки", - заявив Гайдай в ефірі телемарафону.

Однак, за його словами, українські захисники просуваються вперед.


Анна Конюченко, ZN.ua





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