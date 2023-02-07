Росіяни будують крематорій на окупованій Луганщині — Гайдай

Голова ОВА розповів про стан справ на території Луганської області, інформує ZN.ua.

У селищі Новопскові, що на окуаованій частині Луганської області, російські окупанти розпочали будувати стаціонарний крематорій через неможливість вивозити трупи своїх солдатів. Про це повідомляє в Telegram очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Через розгром практично припинив своє існування т. зв. "другий армійський корпус народної міліції "ЛНР". Є в нас інформація, що під Новопсковом загарбники почали рити котлован. Звісно, що це не для будівництва якоїсь лікарні чи школи, чи дитячого садочку. Це для будівництва нового крематорію насправді. Тому що вони просто не мають місця, куди складати оті всі трупи", - написав Гайдай.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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