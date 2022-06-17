Оккупанты снова обстреляли Днепропетровскую область. Обошлось без жертв

Поздним вечером и ночью роSSийско-захватнические войска обстреляли Днепропетровскую область, сообщил в Telegram председатель областной рады Николай Лукашук. К счастью, в результате вражеских обстрелов никто не пострадал.

«Вчера вечером враг обстрелял Большую Костромку в Криворожском районе. Попали по окрестностям села, люди не пострадали. В полночь оккупанты ударили и по окрестностям Зеленодольска. К счастью, без потерь», – сообщил Лукашук.