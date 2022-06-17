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2022-06-17
Оккупанты снова обстреляли Днепропетровскую область. Обошлось без жертв
Оккупанты ударили по Великой Костромке и окрестностям Зеленодольска, информирует
© Валентин Резниченко / Telegram
Поздним вечером и ночью роSSийско-захватнические войска обстреляли Днепропетровскую область,
«Вчера вечером враг обстрелял Большую Костромку в Криворожском районе. Попали по окрестностям села, люди не пострадали. В полночь оккупанты ударили и по окрестностям Зеленодольска. К счастью, без потерь», – сообщил Лукашук.
В свою очередь глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко
Юлия Москаленко, ZN.ua